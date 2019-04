14.45 Uhr, auf die Sekunde genau. Selten ist ein Fußballspiel so pünktlich abgepfiffen worden wie am Sonntag in der Schöneflieth. Was dafür spricht, dass es unkompliziert war – und einseitig: Die Nullneun-Reserve präsentiert sich weiter in Baller-Laune im Kreisliga-B-Zielsprint: Mit 7:0 (4:0) schicken die Grevener Portu Münster nach Hause. „Vor allem in der ersten Halbzeit war es flotter Fußball“, lobt Trainer Martin Plagemann.

Obwohl es für seine Jungs eigentlich nur noch um die Ehre geht, nehmen sie die Kiste gegen den Abstiegskandidaten aus der Großstadt ernst: Endspurt statt Kaffeefahrt. Mit frühen Treffern: Timo Aymans (17.) eröffnet, Patrick Ehrenberg (22.) und Jonas Kortevoß (25.) erhöhen, Aymans legt seinen zweiten nach (39.) – Pause.

„Okay“, gibt der Coach zu, „danach war auch ein bisschen Sommer-Gekicke dabei.“ Für drei Buden gegen engagiert-faire, aber defensiv luftige Gäste reicht es dennoch: noch mal Kortevoß (57.), dann Lars Stöveken (79.) – und schließlich Jonas Vennemann (81.), der von links hinten nach ganz vorne gewetzt ist, machen das Schützenfest perfekt.