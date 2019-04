Vielleicht war das Wetter daran schuld, dass sehr wenige Sportler am Samstag den Weg zur Tennisanlage in Reckenfeld gefunden haben, um ihr Hobbyumfeld mit dem Frühjahrsputz so richtig auf Vordermann zu bringen. Aber das hat sich zum Glück am Sonntag geändert. Nicht nur das Wetter, sondern auch die Teilnahme. Über 30 Tennisbegeisterte konnte Sportwartin Helga Lanfermann auf der

Anlage zählen und machte sich gleich an die Auslosung der gemischten Doppel. Ob jung und alt, Opa und Enkel sowie Mama und Sohn machten bei der Bildung der Doppel einen besonderen Reiz aus. So kamen in vier Spielrunden sehr interessante Paarungen zustande. Alle vier Doppel konnte Margret Brendel gewinnen und war damit Turniersiegerin vor den folgenden sechs Spielern, die es auf je drei Siege brachten. Besonders hat sich hier der Nachwuchs hervorgetan, denn mit Rosalie Helling und Flip Takacs besetzten gleich zwei junge Reckenfelder Sportler die Plätze drei und zwei.