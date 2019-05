Mit dem Tabellenführer bekommen es die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 in ihrem Auswärtsspiel am Samstag zu tun. Es geht zur SpVg Versmold, die den Platz an der Sonne erst am letzten Spieltag vor den Osterferien erobert hat – durch einen 32:29 (17:18)-Sieg über den bisherigen Spitzenreiter aus Sassenberg.

Und, da ist sich Bogdan Oana sicher: „Den möchte unser Gegner sicherlich halten“, rechnet der Trainer mit einer engagierten Leistung des Heimteams.

Anders als in der Hinrunde, in der die 09-Damen einen Kantersieg gegen Versmold feierten, der den Namen auch wirklich verdient hatte. Mit einem 35:16 (15:7)-Erfolg fegten sie ihre Gäste aus der Rönnehalle. „Damals war unser Gegner nicht komplett“, blickt Oana zurück. „Versmold wollte verlegen, aber wir konnten keinen anderen Termin finden.“ Daher hat der SCG-Coach keinen blassen Schimmer, was für eine Mannschaft seine Schützlinge erwartet. „Das ist ein unbekannter Gegner für uns“, erklärt er. „Jetzt dürfte Versmold wesentlich stärker sein.“ Sich aufgrund dieser Aussicht aber schon im Vorfeld geschlagen zu geben, das liegt Oana nicht. Er ist von den Qualitäten seiner Mannschaft überzeugt und weiß: „Wenn bei uns alle Zahnräder ineinander greifen, dann haben wir die Chance, jede Mannschaft in unserer Spielklasse zu schlagen.“

Für die Aufgabe sieht er die Grevenerinnen gut aufgestellt. Zwar fehlen Julia Hufelschulte und Nadine Mikowksy, dafür ist Luisa Ortmeier wieder mit von der Partie. Sie hat nach ihrem Australien-Aufenthalt bereits in der zweiten Mannschaft gespielt und kehrt nun in den Kader des Landesliga-Teams zurück.