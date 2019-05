Greven -

Die Tischtennis-Reserve von DJK BW Greven hat den Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga noch nicht aufgegeben. Voraussetzung ist ein Sieg bei der Relegation in der heimischen Emssporthalle. Einen Erfolg vorausgesetzt müssen die Grevener allerdings abwarten, ob Plätze in der Bezirksliga frei werden. Zunächst gilt alle Konzentration jedoch den beiden Partien am kommenden Samstag.