Wer etwas für seine Fitness tun möchte, dem bieten gleich vier Grevener Vereine die Möglichkeit, das Sportabzeichen zu erwerben. Beim beliebten Fitnesstest ist Vielseitigkeit gefragt. Es kommt auf Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination an. Abgenommen wird er beim TVE (mittwochs ab 18 Uhr, Stadion Emsaue), beim SC Reckenfeld (heute und an weiteren Dienstagen ab 16.30 Uhr in der Ortsmitte), bei Run4fun (unter anderem am 7. Juli von 11 bis 14 Uhr an der Walgenbachhalle) sowie bei der Versehrtensportgemeinschaft. Offizieller Auftakt unter der Schirmherrschaft des SSV und mit Unterstützung der Volksbank ist heute um 17.30 Uhr in Reckenfeld.