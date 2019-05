Das war eine gelungene Premiere. Mit Platz acht im Gepäck kehrte Saerbecker Turnerin Anna Güttler, die für den TV Ibbenbüren startet, vom Deutschland-Cup heim. Bei ihrer ersten Teilnahme hinterließ sie als eine von 39 Starterinnen einen guten Eindruck.

Bereits das Einturnen zeigte, dass das Zwölfjährige ihre gute Vorbereitung an diesem Tag würde abrufen können. So war die Nervosität schon um einiges geschrumpft und sie marschierte selbstbewusst mit den besten Turnerinnen Deutschlands, die zum Teil ein deutlich höheres Trainingspensum als die Saerbeckerin haben, zur Begrüßung in die Wettkampfhalle.

Mit dem Start am Sprungtisch fand Anna Güttler einen guten Einstieg. Zwei gut geturnte Tsukahara verschafften ihr mit Platz fünf ihre beste Gerätewertung.

Beim anschließenden Stufenbarren, ihrem aktuell wohl routiniertesten Gerät, erturnte sie sich Platz sieben. Sie zeigte gekonnt den Flug zum oberen Holm und turnte ihren Schraubenabgang auf den Punkt.

Einen Schreckmoment beim Kurzeinturnen am Schwebebalken konnte sie schnell überwinden, und bewies, dass sie in den vergangenen Wettkämpfen wertvolle Erfahrungen sammeln konnte, denn schon im direkten Anschluss präsentierte sie ihr gesamtes Programm und erturnte sich Platz zehn. Ihre Verbindung mit Flugelement gelang ihr dabei sicher.

Der bis hierher gelungene Wettkampfverlauf gab der TVI-Starterin Sicherheit für das abschließende Bodenturnen. War ihr akrobatisches Programm wachstumsbedingt zuletzt gerade hier mehrmals umgestellt worden, gelang an diesem Tag ein sicherer Vortrag, mit dem sie sich ebenfalls Platz zehn sicherte.

Die Vorgabe, engagiert und konzentriert zu zeigen, was sie vorbereitet hat, erfülte Anna Güttler und belohnte sich so mit Top-Ten-Platzierungen an allen Geräten.