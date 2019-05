Seit dem 3:0 in Beckum ist es amtlich. Der Klassenerhalt ist den C-Juniorenfußballern in der Landesliga nicht mehr zu nehmen. „Eine Spitzenleistung“, stellte Trainer Jens Kurney fest, dessen Team erst gar nicht in die Nähe der Abstiegszone gerückt ist und derzeit auf Rang vier der Tabelle steht.

Den Auswärtserfolg in Beckum ebnete Hauke Dettloff mit seinem frühen Führungstreffer zum 1:0 (3.). Ogulcan Sönmez legte kurz darauf zum 2:0 nach, bevor nach vor sem Seitenwechsel Canel Kocak für die beruhigende 3:0-Führung sorgte.

So einseitig, wie es das Ergebnis vermuten lässt, verlief die Partie jedoch nicht. Großen Anteil am neunten Saisonerfolg besaß Florian Gorski. Der 09-Keeper brachte mit seinen Paraden die Beckumer zur Verzweiflung und hielt den Drei-Punkte-Erfolg fest.