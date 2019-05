Über einen weiteren Pokal in seiner Sammlung darf sich Lennard Averbeck freuen. Bei den Tenniskreismeisterschaften gewann der Zehnjährige in seiner Altersklasse alle Spiele bis ins Endspiel ohne Spielverlust. Auch dieses Match entschied das Nachwuchstalent vom TC Rot-Weiß trotz spannender Ballwechsel mühelos nach 30 Minuten für sich und gab nur ein Spiel im zweiten Satz (6:2, 6:3). Nachdem Lennard im vergangenen Winter in den Kader des Westfälischen Tennisverbandes aufgenommen wurde, zeigt er seit Anfang des Jahres den Grund dafür: Im Januar wurde er Gruppensieger bei einem WTV Green Cup in Münster, anschließend belegte er den sechsten Platz bei den Westfalenmeisterschaften. Im April gewann er ein weiteres Green-Cup Turnier in Selm. Hier schlug er unter anderem den Vize-Bezirksmeister aus Bayern. Mit dem Kreismeistertitel hat Lennard Averbeck sich für die kommenden Bezirksmeisterschaften qualifiziert.