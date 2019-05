Die Resonanz zum offiziellen Auftakt in Reckenfeld war groß. Die vier Grevener Sportvereine, die in den kommenden Sommermonaten die Prüfungen zum Sportabzeichen abnehmen, sind deshalb zuversichtlich, viele Sportler im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung zu bringen. Am Dienstagnachmittag, wo unter Federführung von Andrea Lehmkuhl (SCR) die ersten Prüfungen abgenommen wurden, läuteten der der TVE, Run4fun, der SCR sowie die Versehrtensportgemeinschaft die Saison ein. Unterstützt wird der beliebte Fitnesstest von der Volksbank, begleitet und koordiniert vom Stadtsportverband. Dessen Vorsitzender Werner Jacobs will in diesem Jahr besonders Vereine und Unternehmen aktivieren: „Sie sind besonders aufgerufen, sich im Rahmen ihrer Fitnessvorsorge um das Sportabzeichen zu bewerben.“ Trainingsmöglichkeiten gibt es an verschiedenen Standorten und Terminen.