Am vergangenen Samstag belegten zwei Mannschaften vom TVE (III und IV) in der Münsterlandliga die Plätze drei und vier.

Am Boden konnten von der Mannschaft TVE III 34,65 Punkte vorgelegt werden. Der TVE IV übertraf dieses Ergebnis mit 37,05 Punkten. Vor allem Maja Hoyer konnte an diesem Gerät die Kampfrichter überzeugen und wurde mit 12,55 Punkten belohnt.

Weiter ging es am nächsten Gerät, dem Sprung. Hier konnten 36,7 bzw. 34,35 Punkte gesammelt werden. Lisa Baune wurde hier mit 12,5 Punkten und der Tageshöchstwertung belohnt.

Am Stufenbarren ging es weiter. Auch an diesem Gerät konnten mit 36,7 und 33,65 Punkten wertvolle Punkte erturnt werden. An diesem Gerät überzeugte Nina Werries mit der Tageshöchstwertung und holte 12,75 Punkte.

Mit 34,45 und 33,4 Punkten wurden die beiden Mannschaften am Schwebebalken honoriert. Auch an diesem Gerät konnte Nina Werries mit 12,75 Punkten die Tageshöchstwertung erturnen.

Im Einzelergebnis konnte Nina Werries nochmals mit 49,85 Punkten und Platz eins überzeugen.

Das gesamte Starterfeld lag sehr eng bei einander und war mit nur sechs Punkten Unterschied am Ende sehr spannend. Platz eins mit 144,55 Punkten ging an die KTV Vest Recklinghausen 2, gefolgt vom TVW Buer 2 (143,35 P.) und dem TVE Greven III (142,5 P.). Der TVE Greven IV wurde mit 138,45 Punkten achter.

Zum Thema TVE III: Sophie Hassels, Eva Reckmann, Christine Reckmann, Johanna Dinkels, Nina Werries und Lisa Baune ...