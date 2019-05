Bei den Verbandsmeisterschaften der U16-Junioren, die am vergangenen Wochenende bei den Schachfreunden Reckenfeld ausgetragen wurden, gab das Quartett des Gastgebers eine gute Figur ab.

Für die Schachfreunde waren Jens Merschkötter und Marlon Schampera sowie Maurice Börger und Sebastian Sawinich dabei. Im ersten Spiel gegen Drensteinfurt mussten sie zunächst Lehrgeld zahlen. Nur Jens Merschkötter zeigte eine brillante Schachpartie und gewann. Das Spiel ging jedoch mit 3:1 an Drensteinfurt.

In ihrer zweiten Begegnung ließen Merschkötter, Schampera und Matchwinner Sawinich der ersten Vertretung des Schachclubs Steinfurt dagegen keinerlei Chance und siegten durch beeindruckende Spielzüge mit 3:1. Die Niederlage von Maurice Börger am ersten Brett fiel da nicht weiter ins Gewicht. In der Tabelle liegen die Schachfreunde Reckenfeld auf einem dritten Platz. Zwei Spiele sind noch Ende des Monats in Münster zu spielen.