Greven -

Beide Mannschaften haben sich einen anderen Ausgang der Saison vorgestellt. Während der SC Greven 09 im Titelrennen keine Rolle mehr spielt, muss sich der SC Preußen Lengerich seit dieser Woche mit dem Gedanken anfreunden, in der kommenden Saison A-Liga zu spielen. Am Sonntag treffen die beiden Teams in der Schöneflieth aufeinander.