Wenn aus Rivalen Partner werden

Zwei Problemlagen, eine Lösung: so lässt sich die Idee einer Spielgemeinschaft auf den Punkt bringen. Bei der DJK, wo vor der Winterpause die A-Juniorenmannschaft mangels Personal vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde, ist die Personaldecke auch für die neue A-Jugend dünn. Maximal 15 Spieler stehen auf dem Zettel von Norbert Gellenbeck. Zu wenig, weiß der Abteilungsleiter, um eine Saison durchzustehen. Gleichwohl will er die derzeitige Lücke zu den Senioren unbedingt schließen.

In der Schöneflieth ist die Problematik anders gelagert. 26 A-Juniorenspieler sind zu wenig für zwei, gleichwohl zu viel für eine Mannschaft. „Bei uns haben in dieser Saison fünf bis sechs Spieler aufgehört, weil sie nicht zum Spielen gekommen sind“, berichtet Harald Peppenhorst. Bereits in dieser Spielzeit machte der personelle Überhang dem Sportlichen Leiter des SC 09 zu schaffen. Sein Anliegen: „Wir wollen die Jungs beim Fußball halten.“

Eben dieses Vorhaben bringt den SC Greven 09 und die DJK Blau-Weiß zusammen. „Wir wissen, dass die Spieler nicht irgendwohin wechseln. Sie gehen eher dem Fußball verloren“, bestätigt Norbert Gellenbeck die Einschätzung Peppenhorsts.

Die Lösung liegt auf der Hand: DJK und 09 bilden eine Spielgemeinschaft mit zwei A-Juniorenmannschaften. Diese, so die Idee, würden unter dem Dach des SC Greven 09 organisiert, und sowohl in der Schöneflieth als auch in der Emsaue trainieren und spielen. Trainer stellen beide Vereine. Damian Feldmann und Torben Mais sind für die A1 vorgesehen. Franco Sparma, aktuell B-Junioren-Trainer bei der DJK und Initiator der Kooperation, steht als Trainer der A2 zur Verfügung.

Um den guten Willen zu bekräftigen, sollen beide Mannschaften als SG Greven an den Start gehen. Alternativ ist auch einer A1 unter dem Dach des SC Greven 09 sowie eine A2 als Spielgemeinschaft unter dem Dach der DJK denkbar. „In dieser Frage ist noch nichts beschlossen“, betont Frank Rüschenschulte. Vielmehr ist der Jugendleiter des SC 09 sicher: „Die Kooperation wird auf jeden Fall kommen.“ Er findet: „Endlich gibt es eine Zusammenarbeit.“

„Das ist die Gelegenheit, die Jugendabteilungen einander anzunähern“, meint auch Norbert Gellenbeck, der von einer „ganz positiven“ Reaktion bei den DJK-Kickern berichtet. Auch bei den 09ern scheint die Idee zu zünden. „Ich sehe in der Zusammenarbeit viele Vorteile und auch Chancen für die Zukunft“, sagt Harald Peppenhorst. Sein Anliegen geht über die Saison hinaus: „Wir wollen innerhalb von Greven etwas Gemeinsames entwickeln. Dafür müssen wir die Rivalität außerhalb des Platzes wegwischen.“

Bis Ende Juni haben die beiden Vereine Zeit, die Details ihrer Zusammenarbeit unter Dach und Fach zu bringen. Bis dahin muss die Meldung der Mannschaften für die kommende Saison erfolgen.