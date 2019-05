Die Suche nach einem Nachfolger des zum Saisonende scheidenden Trainers Martin Plagemanns erweist sich für B-Ligist SC Greven 09 II als überaus kniffelige Angelegenheit. „Wir werden in den nächsten 14 Tagen bestimmt keine Lösung präsentieren können“, meint Harald Peppenhorst. Der Sportliche Leiter berichtet von zahlreichen Gesprächen, allein eine Lösung ist weiterhin nicht in Sicht. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Nachfolgeregelung und sind auch im ständigen Kontakt zu unseren Spielern. Jedoch ist eine zweite Mannschaft für Trainer nicht so attraktiv“, erklärt Peppenhorst.

Die ungeklärte Trainerfrage bleibt nicht folgenlos. Bereits jetzt zeichnen sich weitere Abgänge ab. Jonas Kortevoß, der sich zur neuen Saison Grün-Weiß Gelmer anschließt, sollen dem Vernehmen nach weitere Spieler folgen. Dem stehen drei Neuzugänge gegenüber.

Harald Peppenhorst hofft weiterhin auf eine adäquate Nachfolgeregelung für Martin Plagemann. Schließlich hält er die Aufgabe aus sportlicher Sicht für reizvoll. „Unsere Mannschaft ist auch in der kommenden Saison ein Aufstiegs-Kandidat“, stellt der Sportliche Leiter fest.