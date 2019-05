Zum ersten Mal dabei waren die beiden 10-jährigen Nachwuchsturnerinnen Lena-Paulina Henning und Jule Beitzenkroll. Sie unterstützen ab diesem Jahr die Mannschaft und versuchen Inger Reitenbach zu ersetzen, die zur Leichtathletik gewechselt ist.

Greven begann in der olympischen Reihenfolge am Sprung. Alle vier Turnerinnen landeten ihre Sprünge im sicheren Stand, so dass nach Abzug der Streichnote ein erstes Ergebnis von 37,35 Punkten auf dem Tableau stand. Keine andere Mannschaft sollte an diesem Tag mehr Punkte an diesem Gerät erturnen.

Am Barren eröffnete Lena- Paulina Henning mit 9,35. Mit dieser guten Wertung im Rücken präsentierten die weiteren Mannschaftskameradinnen ihre Übungen mit großer Souveränität und ohne Fehler.

Am Balken machte Alina Reckers den Auftakt. Sie turnte ihre Übung gewohnt sicher durch und erreichte 12,55 Punkte. Mariella Töws blieb ebenfalls ohne Absteiger und erturnte 11,75 Punkte. Knapp unter dieser Punktwertung lag Lena-Paulina mit ihren erturnten 11,60 Punkten. 12,30 Punkte erhielt Kira Böckmann.

Den Boden, eines der stärksten Geräte des TVE, eröffnete Jule Beitzenkroll. Mit einem Ergebnis von 11,70 Punkten übertraf sie alle Erwartungen. Die restlichen Übungen wurden von den Alina Reckers, Kira Böckmann und Inger Reitenbach souverän präsentiert, so dass sie zum zweiten Mal an einem Gerät die höchste Mannschaftswertung des Tages erhielten.

Das Endergebnis fiel mehr als deutlich aus. Der TVE- Greven II gewann den Ligaauftakt mit 148,20 Punkten deutlich. Drei Punkten betrug der Vorsprung.