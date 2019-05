Also dann, liebe Freunde! Da wollen wir uns doch mal einen netten Sonntagnachmittag machen in der Schöneflieth. Und siehe da, der wurde auch so richtig nett. Für alle, die auf „Hurra-Fußball“ stehen. Auf das Spiel „mit offenem Visier“. Auf „Chancen hüben wie drüben“. Oder gar auf einen „Schlagabtausch“. Wir füttern das Phrasenschwein – und freuen uns über das 4:2 (1:1) von Greven 09 über Preußen Lengerich. Das Duell der ein bisschen Enttäuschten – Nullneun kann seit vergangener Woche nicht mehr aufsteigen, Preußen die Klasse nicht mehr halten – es hatte viel Schönes zu bieten aus Sicht des geneigten Eventfans.

Aus Trainer-Perspektive sah das etwas anders aus – bemerkte Grevens Coach Andreas Sommer: „Es waren schon sehr viele individuelle Fehler dabei.“ Der erste unterläuft der Gäste-Defensive bereits nach drei Minuten, als sie erst den Steilpass nicht verhindern und Keeper Tim Kipp den gewohnt agilen Patrick Fechtel umpflückt – der Gefoulte schießt den unstreitigen Elfmeter nur so mittelgut, aber mitten rein. 1:0. Im Anschluss erhalten beide Tormänner ein paarmal die Gelegenheit, so richtig schön zu fliegen – Sekunden vor der Pause allerdings nutzt der Kreisligist in spe denn doch einen Grevener Stellungsfehler zum Ausgleich.

Und kurz nach Wiederbeginn bewirbt sich erstens Steffen Herting mit seinem Hinterkopf-Tor für den Uwe-Seeler-Award (49.). Zweitens Jens Krumschmidt für die schönste Kiste des Tages: Diagonalball, angenommen, ausgewackelt, abgezogen – reingehauen (51.). Und drittens die 09-Abwehr für einen Teilnehmerplatz in einer Schlafstudie – der überraschende Anschlusstreffer in der 66. Minute.

Aber nach dem 3:2 fällt? Genau, das 4:2! Dominic Wessels, diesmal mit einem Nickerchen im äußerst positiven Sinne (73.) – wunderbares Kopfballtor. Das war‘s. Hat Spaß gemacht.