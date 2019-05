Obwohl das Spiel zwischenzeitlich auf der Kippe stand, bereiteten die Kreisliga-Männer der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 ihrem scheidenden Trainer einen gelungenen Abschluss. Besonders erfreulich am 34:30 (21:15)-Sieg über den SC DJK Everswinkel II in der Emssporthalle war: „Wir hatten seit langer Zeit mal wieder 14 Spieler“, betonte Martin Halfmann. Darunter war auch Walter Kusmitsch, der sich am ersten Spieltag eine komplizierte Fingerverletzung zugezogen hatte und im letzten Saisonspiel sein Comeback feierte.

In der ersten Halbzeit lieferte das HF-Team eine spitzenmäßige Leistung ab und stellte sogar eine so starke Abwehr, dass den Gästen in den ersten acht Minuten nur ein einziger Treffer gelang (1:1, 2.). Mit 7:4 (11.) und 9:7 (13.) behielten die 05er weiter die Oberhand, kamen nach dem 9:8-Anschluss (14.) durch Everswinkel dann richtig in Fahrt. Mit einer Vier-Tore-Serie bauten sie ihren Vorsprung auf 13:8 (19.) aus und landeten im Anschluss meist zwei Treffer in Folge, so dass es mit einer vielversprechenden 21:15-Führung in die Pause ging. „Das war richtig gut“, freute sich Halfmann.

Nach dem Seitenwechsel lief es jedoch nicht mehr so rund, was in erster Linie an der schwachen Torausbeute lag. „Da haben wir einige Chancen liegen lassen“, bedauerte der Trainer und musste schließlich mitansehen, wie Everswinkel zum 26:26 (45.) und 27:27 (47.) ausglich. Zwei schnelle Treffer durch Moritz König zum 29:27 (49.) brachten den Gegner wieder etwas auf Abstand. In den letzten Minuten gab das HF-Team noch einmal Vollgas und machte mit einer Drei-Tore-Serie zum 32:28 (58.) alles klar. Max Altenburger setzte mit seinem Treffer vom Kreis zum 34:30 (60.) den Schlusspunkt.

HF I: Schwenken, Quadflieg, Peters (9/1), Menke (6), König (5), Altenburger (4), Volmer (3), Kusmitsch (3/1), Ruck (2), Dömer (1), Risch (1), Redmer, Dick, Falke.