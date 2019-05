Mit einem Sieg verabschiedet

Nach vielen Jahren nahmen die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 Abschied von Torfrau Kathrin Lohmann und Co-Trainerin Sabine Horsthemke. „Wir haben uns mit dir immer sicher gefühlt“, ließ Teamkollegin Sabrina Krechting die Hüterin wissen, die nach langer Verletzungspause beim 29:28 (16:19)-Sieg über den FC Vorwärts Wettringen II noch ein letztes Mal tolle Paraden zeigte, ehe sie ihre Handball-Laufbahn nun beendete.

Als Vorzeigehandballerin präsentierte Annette Wilbers-Noetzel die Co-Trainerin. „Sie ist immer ein Gesicht für Greven 09 gewesen, auch als Betreuerin.“

Für die beiden scheidenden Grevenerinnen gab es nicht nur Geschenke und Umarmungen von Mannschaft und Abteilungsvorstand, sondern vom Publikum auch ganz viel Applaus.

In den 60 Minuten, die das letzte Saisonspiel gegen den FC Vorwärts Wettringen II dauerte, lagen die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 genau zwei Mal vorne: Und zwar am Anfang, als Jana Werning aus der zweiten Reihe zur 2:1-Führung (2.) traf, und zum Schluss, als Aline Suwelack per Tempogegenstoß den 29:28-Endstand herstellte. Bogdan Oana freute sich natürlich über diesen unverhofften Sieg am Sonntagabend in der Rönnehalle, aber der Trainer gab auch zu: „Sicherlich wäre ein Unentschieden verdient gewesen.“

Die Partie verlief zunächst nicht gut für die 09-Damen – sie lagen zur Pause mit 16:19 zurück. Nach dem Wechsel kamen die 09-Damen noch immer nicht richtig in den Tritt. Zwar gelang es ihnen, auf 21:23 (41.) zu verkürzen, aber danach fielen sie wieder auf 21:26 (45.) zurück. Was schließlich die Wende brachte, war die Umstellung auf eine 5:1-Abwehr, mit der die Grevenerinnen ihren Gegner vor große Probleme stellten. In der letzten Viertelstunde kassierten sie nur noch zwei Gegentreffer und ließen es selbst acht Mal krachen – und das letzte 09-Tor zum 29:28 fiel praktisch mit dem Schlusssignal.

09: Lohmann, Quadflieg, Noetzel - Werning (6), Suwelack (5/3), Langkamp (4), Austermann (4), Stüwe (4/2), Schwitte (3), Mikowsky (2/1), Everwin (1), Lamboury, Ortmeier, Lake.