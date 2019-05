Zur Landesmeisterschaft in der Disziplin Luftgewehr 10 Meter Freihand stehend wurden von den Schießsportfreunden Greven Marleen Borowski und Luna Mackie nach Dortmund ins Landesleistungszentrum eingeladen.

Beide traten in der Disziplin Luftgewehr 10 Meter Freihand stehend (Vier Serien zu je zehn Schuss) an. Marleen Borowski startet in der Junioren-Klasse 2 weiblich. Voller Vorfreude und mit dem nötigen Respekt vor einen so wichtigen Wettkampf begann die WSB-Kaderschützin Marleen Borowski, die ja bekanntlich auch in der zweiten Bundesliga diese Disziplin schießt, mit ihren Vorbereitungen auf den Wettkampf.

Alles muss haargenau stimmen, wie zum Beispiel der Stand zum Ziel, der nur wenn nötig, um Nuancen geändert wird, damit ein optimaler Stand während des ganzen Kampfes gewährleistet ist. Alle Schießabläufe sollten immer und immer wieder die gleichen Bewegungen beinhalten, zum Beispiel immer gleich in der Schulter einsetzen, immer die gleiche Atemtechnik, damit die Schützin in einen gleichbleibenden Rhythmus die 40 Schuss absolviert, für ein optimales Ergebnis beibehält.

Mit einer gewissen Anspannung ging Marleen an den Start. Sofort bei den ersten Trockenanschlägen wird im Kopf mental der „Schalter“ auf Wettkampfmodus umgelegt. Die vielen guten Trainingseinheiten im Nacken und die nötige Cleverness aus so vielen Wettkämpfen konnte man Marleen förmlich an ihrer sehr guten Einstellung zum Wettkampf anmerken.

Die erste Serie a zehn Schuss beendete Marleen mit guten 98 Ringen. Marleen hatte sofort ihren passenden Rhythmus gefunden und absolvierte mit guten 98 Ringen auch die zweiten Serie. In der dritten Serie lief es mit 97 Ringen auch nicht schlecht. Erneute gute 98 Ringe brachten 391 Ringen für Marleens ein Traumergebnis.

Mit sechs Ringen Vorsprung gewann Marleen Borowski souverän die Landesmeisterschaft und ließ 33 Teilnehmerinnen hinter sich. Die Glückwünsche von allen, besonders von den Trainern, ließen Marleens Herz höher schlagen.

Es war eine sehr große Freude als Luna Mackie erfuhr, das sie zur ersten Landesmeisterschaft eingeladen wurde. Natürlich ist man an so einem Wettkampftag angespannt, und auch eine gewisse Nervosität war schon vorhanden, aber die Freude mitschießen zu dürfen, war schon überwältigend.

Luna startete auf ihrer ersten Landesmeisterschaft in der Jugendklasse weiblich. Da Luna noch nicht so lange schießt, muss sie noch die nötige Wettkampferfahrung sammeln, um auf weiteren Wettkämpfen ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.

Jedenfalls war Luna Mackie mit ihren 325 Ringen sehr zufrieden und belegte einen guten 34. Platz und wird in Zukunft immer besser werden.

Für alle war diese Landesmeisterschaft in Dortmund wieder ein voller Erfolg.

Als nächstes werden wir auf die Einladung zur Deutschen Meisterschaft warten, freuten sich die beiden Schützinnen.