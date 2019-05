Die Fußball-C-Jugend des SC Greven 09 hat gute Chancen, sich am Ende der Saison noch die Bronzemedaille in der Landesliga zu sichern. „Wer hätte das gedacht? Das war nicht vorherzusehen und ist ein schöner Erfolg für uns“, erklärte Trainer Jens Kurney nach dem knappen und durchaus etwas glücklichen 2:1-Sieg gegen den SuS Stadtlohn.

Die Kurney-Elf hatte im Spiel gegen den abstiegsbedrohten SuS nicht den allerbesten Tag erwischt, während sich der SuS mit dem Mute der Verzweiflung gegen die drohende Niederlage stemmte. So entwickelte sich eine recht umkämpfte Partie, die nicht auf dem allerhöchsten Niveau stand. Letztendlich war es dann Max Assing, der mit seinem Treffer zum 1:0 die Bremse bei den 09-Junioen löste. Zwar schaffte der SuS Stadtlohn noch den Ausgleich, doch Timo Witt stellte die Uhren dann endgültig auf Sieg. „Ein Unentschieden hätte den Spielverlauf besser wieder gegeben“, kommentierte Trainer Jens Kurney nach dem Schlusspfiff. Er und seine Schützlinge freuen sich nun auf den kommenden Samstag, wenn die C-Junioren in Gievenbeck gastieren und die Chance bekommen, auf den dritten Rang in der Landesliga zu klettern.