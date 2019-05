Die Nervosität war deutlich spürbar. Wie würde es der im Jahr 2018 neu gegründeten Damenmannschaft des Golfclubs Aldruper Heide in der Deutschen Golf-Liga bei der Premiere ergehen? Dass sie eine starke und talentierte Mannschaft aufbieten konnten, wussten die Verantwortlichen in Greven.

Es folgte ein schwieriger Auftakt im Golfclub Gut Hahues zu Telgte, denn die ersten Bogeys und Doppelbogeys mussten die Aldruper Golferinnen auf der gut gepflegten Anlage bereits auf den ersten Bahnen notieren. Aber dann war die Aufregung bei den von Pro Steffen Zunker hervorragend eingestellten Damen verflogen. So lag Kapitänin Julia Semesdiek zwar bereits nach sechs Bahnen fünf über Par, glich die weiteren vier Bogeys auf den restlichen Bahnen jedoch mit starken vier Birdies wieder aus und lieferte mit fünf über Par das beste Tagesergebnis ab. Ein Doppelbogey auf der 16. Bahn verhinderte bei Pia Sipply das gleiche Ergebnis, mit einer 76 spielte sie das zweitbeste Ergebnis.

Marie Emilie Katharina Knebel mit 79 Schlägen, Birgit Lasthaus mit 82 und Anja Lux mit 83 Schlägen machten den sensationellen Auftakt perfekt. Anna Semesdiek lieferte mit dem 9. besten Ergebnis der 30 Spielerinnen das Streichergebnis.

Als Zweitplatzierte wurden die Damen vom Golfclub Münster-Wilkinghege um 58 Schläge distanziert, die Mannschaften vom Gut Hahues, vom Golfclub Habichtswald und aus Ladbergen belegten die weitern Plätze.

So war die Freude bei den Spielerinnen groß, und im Clubhaus in Greven, wo gerade die Siegerehrung des Monatsbechers stattfand, verbreitete sich die Nachricht im Lauffeuer. Am 26. Mai findet der zweite Spieltag in der Aldruper Heide statt.