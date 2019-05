Aufstieg souverän gemeistert

Nach einem mit drei zweiten Plätzen überaus erfolgreichen April folgte für das Turniertanzpaar Martin und Kerstin Berges von der Tanzsportabteilung TSG Phoenix der DJK Blau-Weiß Greven am ersten Maiwochenende in der Klasse der Senioren II B Standard ein erster Platz in Norderstedt. Würden sie nun beim nächsten Turnierstart wieder einen Platz unter den ersten drei erreichen, hätte das Paar nicht nur an fünf Wochenenden hintereinander jedes Mal auf dem Siegertreppchen gestanden, sondern würde auch endgültig aufsteigen in die Tanzsportklasse der Senioren II A.

Höchst motiviert gingen Martin und Kerstin Berges erneut an den Start, dieses Mal in Oldenburg beim Hunte-Delme-Pokalturnier. Klar qualifizierten sie sich für die Endrunde. In einem starken Finalfeld behielten Martin und Kerstin Berges dann die Nerven und tanzten sich, trotz eines Patzers im Wiener Walzer, souverän auf den dritten Platz. Damit war der Treppchenplatz sicher und der Aufstieg in die A-Klasse perfekt.

Ein Erfolg, der sich nur erreichen ließ durch konsequentes und kontinuierliches Training bei ihrem Trainer Gert Rickhoff und dem unbedingten Willen, auch nach Rückschlägen nicht aufzugeben und weiter zu tanzen.