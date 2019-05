Grandioser Start

Zur Turniervorbereitung verbrachte die zweite Damen-30-Mannschaft am Ende der Osterferien ein Trainingswochenende in Bramsche. Drei intensive Tage mit Vereins-Trainerin Gaida Wartan-Röhrig standen auf dem Programm. Dies zahlte sich nun zum Turnierauftakt aus. Die Damen setzten sich gegen den TV Warendorf durch.

Kathrin Lohmann schaute sich zuerst ihre Gegnerin an und startete gelassen mit leichtem Rückstand ins erste Spiel. Diesen holte sie schnell wieder auf. Das erste Spiel holte sie sich mit 6:3. Im zweiten Satz wurde Kathrin Lohmann von ihrer Gegenspielerin überrascht, gewann aber dennoch souverän.

Kristina Rink war in guter Verfassung und ließ Ihrer Gegnerin keine Chance. Sie holte den Sieg mit 6:0 und 6:1. Silke Goldstein und Birga Pfitzner spielten die anderen beiden Einzel. Birga Pfitzner spielte ihr erstes Turnier überhaupt. Sie lag im ersten Satz vorn, als sich dann die Warendorferin ins Spiel kämpfte und mit langen Bällen und sicheren Returns nicht locker ließ. Birga Pfitzner musste so den ersten Satz doch noch mit 4:6 abgeben. Im zweiten Satz versuchte es die DJKlerin direkt mit Angriff, wurde aber mit den sicheren Returns und dem Durchhaltevermögen ihrer Gegnerin bekämpft. Der zweite Satz ging fasst in jedem Spiel über Einstand. Die Angriffsbereitschaft wurde am Ende jedoch nicht belohnt, am Ende stand ein 1:6.

Silke Goldstein hatte eine besonders ehrgeizige Warendorferin auf dem gegnerischen Spielfeld. Den ersten Satz musste sich Silke Goldstein beim 6:4 erkämpfen. Im zweiten Satz setzte sich die Grevenerin dann mit 6:2 durch.

Im Doppel traten Lena Scheibl mit Marleen Dübjohann und Katrin Siemon zusammen mit Natascha Epping an. Das erste Doppel Scheibel und Dübjohann hatte ihre Gegnerinnen gut im Griff und siegte mit 6:1 und 6:0. Siemon und Epping spielten ihre erste Doppelkonstellation zusammen und hatten es schwer. Direkt der erste Satz ging bei 7:6 in den Tiebreak, wurde aber mit sicher mit 7:3 gewonnen. Im zweiten Satz wurde von beiden Mannschaften ehrgeizig gekämpft und nichts geschenkt. Hier gewannen die Warendorfer mit knappen 7:5. Somit mussten beide in den Match-Tiebreak. Diesen holten sich die Grevenerinnen dann doch wieder souverän mit 10:2. Somit legten die Blau-Weißen Damen einen super Saisonauftakt, mit 5:1 Punkten hin – das Training hat sich ausgezahlt.