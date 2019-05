Nahezu perfekter Saisoneinstand

Ungemütliche neun Grad kalt und böiger Wind waren die Rahmenbedingungen bei den diesjährigen NRW-Staffelmeisterschaften der Leichtathleten in Iserlohn. Die früher für den SC Falke Saerbeck laufende Meike Gerlach, seit dieser Saison im Dress des Leichtathletikteams der deutschen Sporthochschule Köln unterwegs, gelang trotz der widrigen Bedingungen ein famoser Saisoneinstieg.

In der 4x400-Meter-Staffel lief sie zusammen mit Laura Marx, Nelly Schmidt und Elena Keletey in 3:42,49 Minuten als Zweite über die Ziellinie. Geschlagen geben mussten sich die vier nur dem Quartett der älteren Vereinskolleginnen aus Köln.

Den schlechten äußeren Bedingungen trotzend übernahm Meike den Staffelstab als Dritte und hielt nach einer ausgezeichneten ersten Rennhälfte lange den Titelkampf offen. Erst kurz vor Ende der Ziellinie musste sie ihre Vereinskollegin ziehen lassen.

Mit all ihrer Routine gelang ein guter Wechsel und so konnte ihre Staffel die Meisterschaft zwar nicht mehr gewinnen, wird aber seit dem Wochenende in der U23-Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Vwerbandes (DLV) als Führende verzeichnet.

Den ersten Einzelstart wird die junge Grevenerin am übernächsten Wochenende im belgischen Oordegem absolvieren Dort hofft Maike Gerlach in diesem Wettbewerb ebenfalls auf ein erfolgreiches Abschneiden.