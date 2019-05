Sportlich gesehen wartet am morgigen Sonntag um 11 Uhr das absolute Spitzenspiel der Bezirksliga auf die B1-Junioren des SC Greven 09. Sie gastieren beim SuS Olfen. Eigentlich seit Monaten hatten die Grevener auf diese Auseinandersetzung hingefiebert, ziehen beide Kontrahenten an der Spitze doch einsam ihre Kreise und machen den Aufstieg in die Landesliga unter sich aus. Doch der Kampf um die Krone hat in dieser Woche deutlich an Glanz verloren – es könnte darauf hinauslaufen, dass die Meisterschaft am grünen Tisch entschieden wird.

Ein kurzer Blick auf die Tabellensituation: Seit Wochen marschieren die Olfener sowie die Grevener Mannschaft von Fabian Kurney im Gleichschritt an der Spitze und erlauben sich kaum einmal einen Patzer. Bis auf das vergangene Wochenende, als das Pendel nach dem 2:2 der Grevener gegen Eintracht Mettingen zu Gunsten der Olfener ausschlug. Der SuS hatte seine Hausaufgaben dagegen gemacht und sich nach dem 2:0 in Lüdinghausen einen Zweipunkte-Vorsprung an der Spitze erspielt. Entsprechend gebannt schauten beide B-Jugendteams nun auf das direkte Topspiel am Sonntag.

Allerdings sorgt nun ein sogenannter menschlicher Fehler dafür, dass die Olfener ins Hintertreffen geraten. Der Hintergrund: Der SuS hatte vor dem 30. April einen Akteur in der A-Jugend aufgeboten und ihn danach wieder in der B-Jugend eingesetzt, ohne sich näher mit den Durchführungsbestimmungen des Verbandes zu beschäftigen (das SuS-Talent hatte sich in der A-Jugend festgespielt und eine Spielberechtigung in der B-Jugend verwirkt). Mit den Statuten hatten sich die Verantwortlichen der Grevener Jugendabteilung allerdings sehr wohl befasst, um selbst nicht in die Bredouille zu geraten. Dabei war der Fehler der Olfener aufgeflogen. Erst, als der SuS-Unglücksrabe dann noch ein zweites Mal im B-Jugenddress aufgelaufen war, legten die Grevener beim Beschwerde ein.

Staffelleiter Helmut Hettwer bestätigte nun das Malheur mit dem Ergebnis, dass dem SuS sechs Punkte abgezogen werden. „Eine Dummheit unsererseits, dem SC Greven 09 ist kein Vorwurf zu machen. Nur, wenn die Grevener im Vorfeld tatsächlich von diesem Fall gewusst haben, ohne uns Bescheid zu sagen, würde ich das als verwerflich und unsportlich empfinden. So macht eine Meisterschaft doch keinen Spaß. Aber noch einmal – es war unser Fehler“, räumt Michael Brüggemann aus dem geschäftsführenden Vorstand der Olfener Jugendabteilung zerknirscht ein.

Fakt ist, dass der SC Greven 09 nicht mit zwei Punkten Rückstand, sondern mit vier Zählern Vorsprung zum SuS fährt. Drei Meisterschaftsspiele stehen noch auf dem Plan, bei einem Sieg der Gäste steht der Meister der Saison 2018/19 fest, nur bei einem Olfener Sieg keimt Spannung im Titelkampf auf – zumindest theoretisch.

Fabian Kurney, Trainer der heimischen B-Junioren, geht die Sache sportlich an, nach dem sein Team das Hinspiel knapp mit 2:1 gewonnen hatte. „Sollte es so kommen, dann tun mir die Olfener Jungs natürlich auch leid. Schließlich fiebert man ein halbes Jahr lang auf dieses Spiel hin. Aber das gilt natürlich auch für meine Mannschaft. Und deshalb hat sich im Prinzip auch gar nichts geändert. Es ist in unserem Interesse, mit einem Sieg in Olfen aufzusteigen. Mit dieser Einstellung werden wir die Partie auch angehen.“