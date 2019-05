Das wird auf jeden Fall noch mal ein echtes Highlight. Allerdings bleibt noch die Frage offen, ob die Fußballer des SC Greven 09 auch ihren Spaß daran haben werden. Das Team um Trainer Andreas Sommer gastiert beim SV Burgsteinfurt. Während die Gäste aus Greven im Niemandsland gelandet sind, geht es für die Hausherren im Fernduell gegen den SC Altenrheine um den Titel und den Aufstieg in die Landesliga.

„Für uns geht es leider um nichts mehr. Es wäre am Ende mehr möglich gewesen. Aber dafür hätte halt alles passen müssen“, zieht Musi Sommer schon mal einen Strich unter die Saison. Dabei klingt natürlich etwas Enttäuschung durch, hatten die 09-er insgeheim doch mit einer besseren Platzierung als Rang fünf gerechnet. Doch das verhinderten die großen personellen Probleme, mit dem der Bezirksligist zu kämpfen hatte.

Das soll nun im kommenden Jahr besser laufen – dabei wird sich das Gesicht des SC Greven verändern. Mit Altin Sadiku (A-Jugend FC Gievenbeck), Laszlo Berges (A-Jugend Münster 08) und Peter Lakenbrink (Borussia Emsdetten) vermelden die 09-er drei Neuzugänge. Vor allem Heimkehrer Lakenbrink soll für mehr Stabilität sorgen und als Leader vorangehen. „Mit Peter bekommen wir mehr Qualität. Er dürfte genau die richtige Verstärkung für uns sein“, blickt Coach Sommer schon in die Zukunft. Luca Peppenhorst (Saerbeck) und Johannes Mennemeyer (Roxel) verlassen die 09-er.

Am morgigen Sonntag steht aber erst einmal die Partie in Burgsteinfurt an. Die Gastgeber dürften alles in die Waagschale werfen, um den Titel in die Kreisstadt zu holen. Der SC Greven 09 hingegen kann ganz gelassen zum SVB reisen.

Patrick Fechtel fällt gesperrt aus, auch Jonas Rüschenschulte und Nicholas Kriwet dürften fehlen. Steffen Herting plagt sich aktuell mit Knieproblemen herum.