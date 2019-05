Die DJK-Tennisherren 50 waren zu Gast in Gremmendorf beim TC Hohes Ufer. In der ersten Einzelrunde traten für die DJK F.-J. Becker und Hardy Ogrodowski an. F.-J. Becker konnte sein Einzel gewinnen, Hardy Ogrodowski musste sein Match abgeben.

In der zweiten Runde waren Jürgen Hock und P. Meyer an der Reihe. Jürgen Hock gewann souverän, P. Meyer verlor in zwei Sätzen. Nach den Einzeln stand es damit 2:2 unentschieden.

Das erste Doppel mit Jürgen Hock und Stephan Röhrig gewann in zwei Sätzen mit 6:0 und 7:6. Das Zweite Doppel mit Paul Meyer und Frank Herzig hatte wesentlich mehr Mühe. Die Grevener verloren den ersten Satz mit 3:6, kämpften sich aber im zweiten Satz mit 6:1 zurück ins Match. Im Match-Tiebreak siegten die Grevener dann mit 11:9. Damit war der zweite Sieg in der Münsterlandliga perfekt.