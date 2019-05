Der SC Greven 09 II kann an diesem letzten Spieltag noch ein wesentliches Wörtchen bei der Vergabe des Meistertitels mitreden. Schließlich empfängt das Team von Martin Plagemann am Sonntagmittag (13 Uhr) mit Schwarz-Weiß Havixbeck einen der beiden Titelaspiraten. In der Schöneflieth geht es nicht alleine um den Meistertitel in der Kreisliga B. Die Blicke richten sich auch auf Grevens Trainer, der zum vorerst letzten Mal Regie am Rand führt.

Mit welcher Erwartung gehen Sie in das Saisonfinale?

Plagemann: Wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie ein gutes Spiel abruft. Im zweiten Spitzenspiel der Rückrunde wollen wir es besser machen als gegen Münster 08 und uns am Sonntag für eine relativ gute Saison belohnen.

Welche der beiden Mannschaften schätzen Sie stärker ein, Münster 08 oder Havixbeck?

Plagemann: Ich glaube, Münster 08 ist stärker, weil die Mannschaft insgesamt reifer ist. Aber ich ziehe auch meinen Hut vor der Leistung von Schwaz-Weiß Havixbeck, vor allem in der Rückrunde.

Sonntag ist Ihr letztes Spiel als Trainer des SC Greven 09. Fällt der Abschied schwer?

Plagemann: Eigentlich nicht. Ich bin mit der Mannschaft im Reinen und genauso mit dem Verein. Ich freue mich auf dieses Highlight zum Abschluss.