Beim Preis der Besten in Warendorf, der neben der Deutschen Jugendmeisterschaft wichtigsten Meisterschaft, gewann die 15-jährige Luzie Jüttner die Bronze Medaille.

Nach dem sie am vergangen Wochenende in Riesenbeck mit ihrem Großpferd Del Negro überraschend Kreismeisterin auf M-Niveau geworden war, stand nun wieder Ponyspringsport im Vordergund.

Der Preis der Besten gilt für die Bundestrainer als wichtige Meisterschaft zur Sichtung auf dem Weg zur Europameisterschaft. In diesem Jahr starteten 24 Paare aus ganz Deutschland, um sich mit den Besten ihrer Altersklasse zu messen. Luzie startete mit ihrem Erfolgspony Orchid´s Arissia in der ersten Wertungsprüfung, einer M* Prüfung, und belegte hier mit einer fehlerfreien Runde einen guten fünften Platz.

Am Sonntag folgte die zweite Wertungsprüfung, ein M** Springen mit Siegerrunde, für die sich die fünf besten Paare aus dem ersten Umlauf qualifizierten. Hier belegte Luzie nach einer erneut fehlerfreien Runde mit einem Zeitfehler den vierten Rang, wodurch sie in der Siegerrunde war.

In dieser belegte sie den dritten Rang, was in der Gesamtwertung die Bronzemedaille bedeutete. Geschlagen geben musste sie sich nur dem Sieger Johannes Beeken sowie der Vorjahressiegerin Bo Chiara Gröning.

Bereits am Mittwoch geht es beim Dutch Youngster Festival in Wieden/NL weiter, wo Luzie Jüttner bereits durch den Bundestrainer für den Nationenpreis am Donnerstag nominiert wurde.