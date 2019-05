Greven -

In einer blendenden Verfassung präsentieren sich am vergangenen Wochenende die Schwimmer des TVE Greven beim TVI-Pokalschwimmen in Ibbenbüren. Die Athleten aus Greven zeigten sich bestens vorbereitet, feierten in Ibbenbüren insgesamt 16 Siege und stellten 66 neue Bestzeiten auf. Entsprechend motiviert und zuversichtlich gehen die Grevener die nächsten Aufgaben an.