Mit über 80 Anmeldungen wurde ein neuer Teilnehmerrekord bei den Grundschulmeisterschaften im Schach aufgestellt. Gastgeber war in diesem Jahr die Martin-Luther-Grundschule, die auch mit Jaro Bunse den Titelverteidiger stellte.

Christina Hagemeyer, Konrektorin der Schule, begrüßte alle Schachkinder und dankte Dieter Küstermann und seinem Team für die gute Zusammenarbeit,

Nach einer längeren organisatorischen Vorbereitungszeit, die dem großen Andrang bei diesem Turnier geschuldet war, gingen letztendlich 24 Mädchen und 42 Jungen erwartungsvoll an den Start.

Turnierleiter Küstermann erklärte einige wichtige Turnierregeln. Danach gab er die erste Turnierrunde frei. Ursprünglich waren sechs bis sieben Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von zehn Minuten je Spielpartner geplant. Aufgrund der organisatorischen Verzögerungen konnten nur fünf Runden gespielt werden.

Nach Abschluss dieser fünf Runden ergab sich folgendes Bild: Julia Alves, Josefschule, und Chiara Börger, Erich-Kästner-Schule, lagen verlustpunktfrei mit jeweils fünf Punkten an der Tabellenspitze. In einem Stichkampf wurde der Champion des Turniers ermittelt. Mit Julia Alves gewann zum ersten Mal in elf Jahren ein Mädchen die Grevener Grundschulmeisterschaft. Gleichzeitig gewann sie den Pokal als Siegerin des vierten Schuljahres und zusätzlich den Pokal „bestes Mäcdchen“, den sie unter dem Beifall aller Anwesenden an Chiara Börger übergab.

Bester Spieler des dritten Schuljahres war Philip Reisweich-Hemsing, Josefschule, bester Zweitklässler war Ole Sünderkamp, Martini-Schule. Den Pokal des ersten Schuljahres konnte Luca Warmers von der Martin-Luther-Schule mit nach Hause nehmen.

Zum Abschluss überreichten Christa Waschkowitz-Biggeleben und Renate David von der Volksbank Greven die silbernen Pokale an die Sieger.