Am 25. Mai richtete die Tanzsportabteilung (TSA) im VfL Pinneberg die diesjährige Deutsche Meisterschaft der Senioren II S Standard aus.

105 Paare aus ganz Deutschland waren angereist, unter ihnen Achim und Heike Stegemann vom TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven.

Im vergangenen Jahr hatten sie krankheitsbedingt nicht an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen können, um so größer war ihr Ehrgeiz in diesem Jahr.

Die Rübekamphalle war gut gefüllt, das Publikum ließ sich von den Tänzern und der Musik mitreißen und unterstützte die Paare von Beginn an lautstark.

Wie üblich war die Fläche in der ersten Runde mit Tanzpaaren gut gefüllt, das Niveau noch sehr unterschiedlich. Und so war hier eine gute Übersicht und gleichzeitig ein ausdrucksstarkes Tanzen gefragt.

73 Paare erreichten die erste Zwischenrunde, das Grevener Paar war mit dabei.

Kurz Luft holen, sich konzentrieren und dann noch mal Gas gegeben, war nun das Motto. Erneut konnten Achim und Heike fünf gelungene Tänze auf die Fläche bringen und wurden mit dem Einzug in die zweite Zwischenrunde mit jetzt nur noch 49 Paaren belohnt.

Achim und Heike Stegemann belegten am Ende einen hervorragenden 27. Platz. Nur drei Kreuze fehlten zum Einzug ins Viertelfinale.