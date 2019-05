Die neu gegründete Herren-60-Mannschaft startete in Bestbesetzung: Uli Hannemann, Hermann Gottschling, Bernd Overhageböck und Harald Schramm und gewannen ihre Einzel souverän, so dass es nach den Einzeln bereits 4:0 stand und der Sieg somit auch feststand. Die Doppel Uli Hannemann/HP Ludwig und Hermann Gottschling/Bernd Overhageböck gewann ebenfalls deutlich, so dass es am Ende 6:0 hieß. Jetzt fehlt nur noch ein Sieg aus den verbleibenden zwei Spielen, um den Aufstieg in die Bezirksklasse sicherzustellen.