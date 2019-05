Greven -

Einen äußerst durchwachsenen Spieltag erlebten die Golfer des GC Aldruper Heide. Während die Herren in eine Niederlage einwilligen mussten und um den Klassenerhalt bangen, feierte das Damenteam bereits den zweiten Sieg in Folge. Sollte die Mannschaft auch in Zukunft so erfolgreich aufspielen, winkt dem heimischen Golf-Club bei einem optimalen Saisonverlauf sogar der Aufstieg in die Oberliga.