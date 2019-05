Erfolgreiches Debüt

„Wer von Euch nimmt zum ersten Mal an einem Triathlon teil?“, fragt die Startleiterin beim Steinfurter Triathlon. In der Startgruppe der Frauen, Volksdistanz, heben sich sechs, sieben Hände, darunter die von Sarah Kolkmann. „Also erkläre ich den Ablauf nochmal etwas ausführlicher...“ Sarah Kolkmann mit der Startnummer 532 hört aufmerksam zu, sie ist zwar gut vorbereitet und dennoch sehr aufgeregt.

Sie hat sich eingeschwommen, eine Bahn ausgesucht, nun sind es noch 90 Sekunden bis zum Start. Ob alles gelingen wird? Von 10 wird runter gezählt... 3, 2, 1 – Anpfiff! Sie stößt sich ab und schwimmt, schwimmt sehr schnell. Trainer Marko Hildmann hat sie gut vorbereitet. Zehn Bahnen à 50m sind es, nach etwa neun Minuten schwingt sie sich flugs aus dem Becken, flitzt über die markierte Strecke, streift sich Helm, Brille und Startnummer über, schlüpft in die Radschuhe und schiebt tropfnass im Laufschritt über den grünen Teppich zur Linie. Dort darf sie aufsteigen und Fahrt aufnehmen. Bergauf führt die Strecke entlang der Tecklenburger Straße, an der Hollicher Mühle Richtung Mesumer Damm, durch die Bauernschaft. Sie saust mit über 60 km/h den Berg hinab und treibt ihr altehrwürdiges Bianchi-Rennrad bei Rückenwind locker auf 40 km/h in der Ebene. Schalten, Bremsen, mit beinahe Schritttempo muss sie den Wendepunkt umrunden. Und dann neu Tempo aufbauen. Den ganzen Mesumer Damm zurück bis fast zum Ziel hat sie nun gegen den Wind zu kämpfen. Langsam geht es vorwärts, obwohl sich die Athleten so klein wie möglich auf ihre Lenker strecken.

Sie überholt, macht einen Platz nach dem anderen gut und freut sich. Gut, dass sie zuvor mit einem Trainingspartner die Strecke erkundet hat. Schon sind die 20 Kilometer geschafft. Wieder flitzt sie über den grünen Teppich, findet ihren Platz in der Wechselzone. Diesmal schlüpft sie in die Laufschuhe und rennt als Zwölfte von 47 Frauen über die Ziellinie - schon vorbei? Nicht zu fassen! Sebastian Peine und Johannes Brünink, ebenfalls an ihrem Training beteiligt, nehmen sie in Empfang: Herzlichen Glückwunsch zu dieser hervorragenden Leistung! Sarah Kolkmann belegt mit einer Gesamtzeit von 01,19,44 Std. Platz drei AK40 der Frauen.

Edna Wenning erreicht Platz 3 AK45 der Frauen mit 01,18,41 Std. und auch Frank Simon erreicht Platz 3 seiner Altersklasse (AK55 M) mit 01,19,02 Std. Martin Scharf kommt nach 01,11,08 Std. als schnellster der Grevener Triathleten und 20. von 132 Finishern ins Ziel. Er belegt Platz 6 der AK50 der Männer.

Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf: Sarah Kolkmann ist fest entschlossen, auch in Saerbeck und Münster zu starten, die Mannschaft der Langesliga Nord des TVE Greven startet am kommenden Sonntag in Harsewinkel.