Die auf eine Woche verlängerten Pfingstferien bedeuteten im vergangenen Jahr eine Ausnahme. Eine ebenso einmalige Angelegenheit soll die Absage des Pfingst-Cups bleiben. Jedenfalls nimmt der SC Greven 09 am kommenden Wochenenden den Faden wieder auf, wenn er zum 25. Mal seinen Pfingst-Cup im Stadion Schöneflieth ausrichtet. Eine Sorge treibt die Turniermacher diesmal nicht um: Mit 41 Mannschaften liegen genügend Zusagen vor, so dass einer ordentlichen Sause nichts im Wege steht.

Bei den Zutaten für ein gelingendes Turnierwochenende setzt die Fußballjugendabteilung auf Bewährtes: Der feierliche Einmarsch der Nachwuchskicker am Samstagvormittag (9 Uhr) gehört ebenso dazu wie eine zünftige Party am Samstagabend. Dass viele der Gäste auf dem Sportgelände ihre Zelte errichten und ihren Saisonabschluss in Greven verbringen, verhilft dem dreitägigen Turnier zu einer besonderen Atmosphäre. Im Mittelpunkt stehen selbstredend die Turniere in den vier Altersklassen.

Den Anfang machen am Freitagabend die C-Junioren. Ihr Turnier startet um 18 Uhr mit neun Mannschaften. Drei von ihnen stellt der Gastgeber.

Samstagvormittag schließen sich die weiteren Wettbewerbe der F-, E- und D-Junioren an. Sie tragen zunächst ihre Vorrunde aus, um tags darauf in den Finalspielen die einzelnen Sieger zu küren. Dann sollen sie ermittelt sein, die Pfingst-Cup-Sieger 2019. Dank der Unterstützung der Kreissparkasse Steinfurt werden sie am Sonntag um 17 Uhr mit Pokalen ausgezeichnet.

Zu diesem Zeitpunkt haben alleine die C-Junioren ihre Tagewerk bereits vollbracht. Weil ihr Turnier bereits am Freitag startet, sind sie es auch, die schon am Samstagabend durch sind.

Ausklingen wird der 25. Pfingst-Cup am Sonntagabend im 09-Clubhaus.