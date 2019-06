Die lange und ganz offenbar schwierige Suche nach einem Trainer für den SC Greven 09 II ist beendet. Wie Harald Peppenhorst bestätigte, tritt Dirk Förstermann zur neuen Saison die Nachfolge von Martin Plagemann an. Plagemann hatte im Frühjahr sein Ausscheiden beim B-Ligisten angekündigt. Die Nachbesetzung war jedoch bis zum letzten Spieltag ungewiss. Während sich die Spieler bereits in der Sommerpause befinden, hat der Sportliche Leiter nunmehr Nägel mit Köpfen gemacht und mit Dirk Förstermann einen Trainer engagiert, der in den vergangenen drei Jahren eine Pause eingelegt hat. Der Herrenbereich ist für Förstermann ein mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt Papier. Umso mehr Erfahrung bringt der Saerbecker als Trainer aus dem Mädchen- und Frauenbereich mit. Von 2004 bis 2006 war er verantwortlich für die Saerbecker Frauen, bevor er für zwei Jahre zu Borussia Emsdetten wechselte. Anschließend kehrte Förstermann nach Saerbeck zurück als Jugendtrainer. Von 2014 bis 2016 war er wiederum verantwortlich für Falkes Frauen. In Greven erwartet Dirk Förstermann eine sportlich ambitionierte Mannschaft. Auch in der kommenden Saison liebäugelt die Reservemannschaft mit einem Aufstieg in die A-Liga.