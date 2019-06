Die Grevener Voltigiererin Anna Löw war beim Preis der Besten in Warendorf erfolgreich. Zusammen mit Fabian Pentrop und an der Longe von Sarah Kay erzielte Löw drei Platzierungen und qualifizierte sich für die WM vom 24. bis 28. Juli in Ermelo (Niederlande). Wegen einer Fußverletzung verzichtete die Grevenerin auf einen Start im Einzelvoltigieren.

Beim anschließenden Wettbewerb in Belgien (CVI Lier) landete Löw weitere gute Platzierungen und bereitet sich nun auf die WM in den Niederlanden vor.