Greven -

Von wegen fußballfreie Zeit! Am Wochenende trafen sich gut 80 begeisterte Kids zum großen Volksbanken-Kindergarten-Turnier des SC Greven 09. Die Veranstaltung avancierte zu einem vollen Erfolg. Auch deshalb, weil an diesem Tag der Spaß eindeutig im Vordergrund stand und sich alle Teilnehmer am Ende wie echte Sieger fühlen durften. Dazu passte die perfekte Organisation.