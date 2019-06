Krimi-Cup beim GC Aldruper Heide avanciert wieder zu einem echten Erfolg

Die Sonne brannte schon morgens um 10 Uhr herrlich wärmend wie ein kleiner Lötkolben auf das satte Grün. Genau so hatte es Oliver Werner, Spielführer beim Golf-Club Aldruper Heide, auch bestellt – jedenfalls nach eigener Aussage. Der Mann muss großen Einfluss haben. Und eine ebenso große Anziehungskraft. Beim Münsteraner Eagles Krimi-Cup war nämlich nicht nur der angrenzende Parkplatz gefüllt bis auf den letzten Platz, auch etliche bekannte Gesichter aus Politik, Gesellschaft und Sport waren dem Ruf zu diesem seit Jahren höchst erfolgreichen Charity-Event gefolgt.

Da war es irgendwie auch gar kein Wunder, dass Winfried Anton Schäfer, Fußballtrainer-Globetrotter, zuletzt im Iran bei Esteghlal FC Teheran aktiv, gleich auf Betriebstemperatur kam. „Winni“ Schäfer sah die Chancen der U21-Auswahl bei der Europameisterschaft in Italien skeptisch (gestern Start gegen Dänemark), zumal die Kuntz-Elf ja Serbien auf das Favoriten-Schild gehoben habe. „Das ist ja eher schlecht“.

Kurt Klühspies tröstet Heiner Brand

Grundsätzlich sieht Schäfer den deutschen Nachwuchsfußball nicht unbedingt auf einem guten Weg. Er vermisst die echten Straßenkicker, die richtige Förderung individuellen Talents. Und fordert deshalb die Abschaffung „dieser grausamen neun“ – dieses fußballerischen Zwitterwesens ohne richten Zug zum Tor. Schäfer: „Wir brauchen wieder echte Stürmer.“

Dem Wechsel von Wunderdribbler Leroy Sané von Manchester City zum Deutschen Meister konnte der Weltenbummler auch nicht sonderlich viel abgewinnen. „Bei diesen Summen – sind es 100 Millionen? Dafür sollen sich die Bayern doch lieber noch ein Tenniscenter bauen.“

Etwas melancholischer war da Kurt Klühspies unterwegs – verständlicherweise. Der Handball-Weltmeister, Anführer der legenderen Mannschaft von 1978, verkraftet gerade zwei Schläge in die sportliche Magengrube. Erst musste der ehemals wurfgewaltige Rückraumspieler zusehen, wie sein Heimatverein TV Großwallstadt nur ganz knapp am Klassenverbleib in der zweiten Bundesliga scheiterte. Aktuell muss Klühspies seinen ehemaligen Weggefährten Heiner Brand trösten, dessen Klub VfL Gummersbach im bergischen Land gerade am Boden liegt.

Frohe Kunde von Jan-Josef Liefers

Immerhin: Der nach wie vor athletisch wirkende Handball-Rentner sieht im Niedergang etwas Gutes. Mit dieser Sportart könne man sich schließlich eh kaum finanzieren. Sohn Tim habe geraume Zeit für ein Butterbrot beim ehemaligen Zweitligisten TV Kirchzell gewirkt. „Bis ihn eine Knieverletzung gestoppt hat. Es war das Karriere-Aus. Das beste, was ihm passieren konnte, denn jetzt hat er einen vernünftigen Beruf.“

Neben dieser durchaus denkwürdigen Aussage mit hohem Wahrheitsgehalt regierte auf dem Vereinsgelände des GC Aldruper Heide ausgelassene Euphorie. Die beiden Gastgeber des Krimi-Cups, Werner Schulze-Erdel und Jan-Josef Liefers, begrüßten ihre Gäste lässig mit Sonnenbrille und Baseball-Cap. Die mal mehr, mal weniger bekannten und ehrgeizigen Golfer widmeten sich schließlich zügig ihren sportlichen Aufgaben. Erst am Nachmittag standen Gewinner des Wettbewerbs fest.

Frohe Kunde hielt Jan-Josef Liefers, Begründer der Charity-Veranstaltung, aber schon morgens bereit. Im vergangenen Jahr waren gut 75.000 Euro für den Kampf gegen die Krankheit Kinderdemenz NCL zusammen gekommen. „Diesen Betrag“, so Liefers, haben wir jetzt schon übertroffen.“