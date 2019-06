Toller Erfolg: Das Sportabzeichen-Team des SC Falke Saerbeck hat den Sonderpreis des bundesweiten Sportabzeichen-Wettbewerbs der Sparkassen-Finanzgruppe gewonnen. „Wer das schafft, muss etwas ganz Besonderes leisten“, sagte André Dolle, Leiter des Beratungs-Centers der Kreissparkasse Steinfurt in Saerbeck, während der Verleihung.

Und das sah auch die Jury des Sportabzeichen-Wettbewerbs so. Sie lobte in ihrer Begründung das große Engagement der Sportler aus Saerbeck in den vergangenen Jahren. „Den Sportabzeichenbetreuern des SC Falke ist es besonders wichtig, dass das ganze Dorf mitmachen kann. Große und kleine Saerbecker üben gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Wie gut die sportliche Integration funktioniert, zeigt sich darin, dass etliche Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bereits ihr drittes Sportabzeichen absolviert haben. Auch die Familiensportabzeichenurkunde ist inzwischen so beliebt, dass die Kinder nicht nur ihre Eltern zum Mitmachen motivieren, sondern auch die Omas oder Opas gerne zeigen, wie fit sie noch sind“, so die Jury.

„Es freut mich sehr, dass einer der mit 1 000 Euro do-tierten Bundes-Sonderpreise in diesem Jahr nach Saerbeck geht. Die vielen ehrenamtlichen Helfer leisten eine sehr gute Vereinsarbeit für alle Menschen hier vor Ort. Daher ist der Preis mehr als verdient“, sagte Carl-Christian Kamp, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse.

Mit dem Preisgeld haben die Sportler aus Saerbeck be-reits einige neue Sportgeräte für die verschiedenen Sportabzeichen-Disziplinen gekauft, die bei der Abnahme in diesem Sommer direkt eingesetzt werden.