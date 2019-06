2019 ist jetzt schon das bislang beste Sportjahr für Tom Brack. Der Grevener Hammerwerfer in Diensten des TSV Bayer 04 Leverkusen überrascht von Wettkampf zu Wettkampf die nationale Fachwelt in Sachen Hammerwurf. So wurde er 2019 schon Deutscher Vize-Hochschulmeister im Mai in Leverkusen und vor einer Woche in Wetzlar Deutscher Meister in der Altersklasse U23.

Dieser Coup war schon fantastisch. Das i-Tüpfelchen ist aber, dass er sich mit der dortigen Siegesweite und der persönlichen Bestleistung von 63,24 Metern für die Deutschen Meisterschaften im August in Berlin qualifiziert hat.

Letztes Wochenende schrieb Tom Brack seine Erfolgsgeschichte weiter. Bei der NRW-Meisterschaften in Olfen gewann er nicht nur den Titel. Mit der neuen persönlichen Bestweite von 66,12 Metern katapultierte sich Tom Brack in seiner Altersklasse auf Platz eins in der aktuellen Deutschen Bestenliste und auf Platz sechs in der Männerklasse.

Durch seine Titel und seinen tollen Wurfweiten mit dem 7,26 Kilogramm schweren Gerät und vor allen Dingen mit seiner Entwicklung der letzten Jahre im Hammerwurf ist Tom Brack auch dem Bundestrainer aufgefallen. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn sein bisheriger Trainer und Vater wechselt an den Olympiastützpunkt Berlin und kann nun den jungen und gut ausgebildeten Topathleten in die Hände des Bundestrainers geben.

Gespannt und voller positiver Energie geht jetzt aber noch einmal das eingespielte Team Brack/Brack in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung für die Deutsche Meisterschaft am 3. Und 4. August in Berlin.