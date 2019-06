09: Kalte Dusche im Glutofen

Greven -

Hitzeschlacht? Auf jeden Fall. Kampf um jeden Zentimeter Rasen? Was sonst. . . Tosender Jubel nach dem Schlusspfiff? Der blieb noch aus am gestrigen Abend. Die Entscheidung um den Aufstieg in die Bezirkliga ist vertagt – aber noch längst nicht aufgegeben. Durch das 0:1 gegen den SC Preußen Lengerich steigt noch einmal die Spannung beim Team um Trainer Lars Stöveken. Erst am kommenden Wochenende – oder noch später – wird sich zeigen, ob neben den C- und B-Junioren auch die D1 des SC Greven 09 in der kommenden Saison überkreislich spielen wird.