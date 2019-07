Die Saerbeckerin Anna Güttler, die für den TV Ibbenbüren startet, belegte bei ihrem ersten Start bei einem Turnfest in der Altersklasse der Zwölf- bis 13-Jährigen einen tollen ersten Platz von insgesamt 72 Teilnehmerinnen.

Ihren Pokalwettkampf begann Anna Güttler am Barren und zeigte hier eine gewohnt sichere und flüssige Barrenübung. Mit dieser gelungenen Übung im Rücken ging sie motiviert das nächste Gerät an.

Am Balken zeigte Anna erstmals erfolgreich ihre neue akrobatische Verbindung Mennichelli-Flick- Flack.

Danach ging es an den Boden. Hier präsentierte Anna eine ausdrucksstarke Choreograhie, die entsprechend mit einer hohen Wertung belohnt wurde.

Am letzten Gerät, dem Sprung, zeigte Anna Güttler einen anspruchsvollen Sprung, den Tsukahara, den außer ihr in dieser Altersklasse sonst niemand turnte. Nachdem sie diesen sicher in den Stand brachte, knackte sie in Summe der vier Gerätewertungen die magische 50-Punktemarke. Somit konnte Anna am Ende des Tages stolz auf den Titel – Turnfestsiegerin 2019 – sein.

In diesem Jahr stand die junge Turnerin des TV Ibbebüren zudem erstmals im Aufgebot des Oberliga-Teams des TV Ibbenbüren und belegte am vergangenen Wochenende in der letzten Begegnung in Bad Oeynhausen Platz vier mit ihrer Mannschaft in der Saison 2019.

Obwohl Anfang Mai in der ersten Begegnung noch etwas mehr Nervosität bei Anna zu spüren war, zeigte sie da bereits, dass man sich auch in der Mannschaft auf sie verlassen konnte. An den Geräten Sprung und Barren steuerte sie wertvolle Punkte bei.

In der zweiten und dritten Begegnung turnte Anna bereits souverän einen Vierkampf für die Mannschaft des TV Ibbenbüren und wurde schon in ihrer ersten Saison zu einer festen Stütze im Team der Oberligamannschaft. Entsprechend optimistisch geht Anna Güttler auch die nächsten Aufgaben an und hofft natürlich auf weitere Erfolge.