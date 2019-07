„Allein für Kinder unter sechs Jahren bieten wir bereits drei altersgerechte Teams an, damit sich die Kinder speziell nach ihren Wünschen und Bedürfnissen entwickeln können. Der Spaß und die Gemeinschaft stehen immer im Mittelpunkt“, erklärt Matthias Brinkschulte, Koordinator für den Bereich der F- und G-Jugend.

Im Bereich der F- und G-Jugend-Jahrgänge (2011-2013) kann der SC 09 gleich drei Teams je Jahrgang stellen. Eine starke Quote, die es ermöglicht, die Jungen und vereinzelt auch Mädchen gezielt zu fordern und zu fördern.

Im Bereich der E- und D-Jugend treten acht Teams in den Farben der Nullneuner an. Besonderes Augenmerk liegt hier auf der neuen D1, die nach dem Aufstieg in der Bezirksliga antreten wird.

In der C-Jugend stellt 09 drei Teams. Die C1 wird in der Landesliga spielen. Die B-Jugend mit zwei Teams, die B1 ebenfalls nach dem Aufstieg in der Landesliga. Die A- Jugend wird um den Aufstieg in die Bezirksliga mitspielen wollen, die A2 tritt erstmals als Spielgemeinschaft in Kooperation mit der DJK an. Für die drei Teams im Erwachsenenbereich ein breiter vielversprechender Unterbau.