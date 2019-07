Am vergangenen Wochenende reiste die Ponymannschaft des Reitvereins St. Georg Saerbeck nach Beedenbostel zur „Goldenen Schärpe“. Dabei handelte es sich um einen traditionellen Mannschaftswettkampf der Vielseitigkeitsreiter der Klasse E auf Bundesebene. Insgesamt nahmen 28 Mannschaften aus ganz Deutschland teil.

Am Freitag startete das Saerbecker-Team mit Lena Jankord (Mondeo), Pia Stroetmeier (Chiasso), Lisa Albers (Beauty), Amelie Nottmeier (Kathleen) und Katja Brinkmann (First Steyerhofs Ramzi) mit einem Zwei-Kilometer-Lauf.

Hierbei wird geprüft, ob die Reiterinnen und Reiter in guter Verfassung sind, um das Turnier zu bestreiten.

Anschließend folgte dann das Reiten einer Dressuraufgabe der Klasse E. Nach einer hervorragenden Leistung der fünf Nachwuchsreiterinnen lag die Mannschaft am Ende des Tages auf Rang zwei.

Am Samstag musste ein sehr anspruchsvolles Gelände absolviert werden. Leider verlief diese Teilprüfung nicht wie erhofft, und so fiel die Mannschaft schließlich auf Platz zwölf ab. Nach sehr guten Leistungen im Vormustern und der Theorie viel die Entscheidung des Wettkampfes

im Springen der Klasse E am Sonntag. Auch hier konnten die Reiterinnen, die von Petra Hartken und Rainer Nottmeier trainiert wurden, ihre gute Form unterstreichen und sicherten sich am Ende Rang neun in der Gesamtwertung.

Besonders zu erwähnen war, dass der RV St. Georg Saerbeck die einzige Vereinsmannschaft von 28 Mannschaften gestellt hate. Alle anderen Teilnehmer traten als Verbandsmannschaften an.