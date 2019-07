Bezirksligist SC Greven 09 startet mit einem Auswärtsspiel in die Saison. Das ambitionierte Team von Trainer Andreas Sommer reist am 11. August zum Auftakt nach Recke. Das erste Heimspiel wartet eine Woche später am 18. August auf den Titelkandidaten. Dann geht es gegen BW Aasee.

Insgesamt haben die 09-er ein „machbares“ Auftaktprogramm erwischt. Am 25. August geht es zur Ibbenbürener SpVg und am 1. September gegen Germania Hauenhorst. Topspiele warten danach auf die Grevener. Am 8. September geht es zum SV Wilmsberg und am 15. September gegen den SV Burgsteinfurt.