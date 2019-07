Das war ja schon ein richtiges Ausrufezeichen, auch wenn sich die heimischen Fußball noch mitten in der Saisonvorbereitung befinden und sich die Aussagekraft der Testspielergebnisse in Grenzen hält. Dennoch dürfte die Konkurrenz das 3:1 des SC Greven 09 beim TuS Altenberge mit Interesse registriert haben. In der ersten Hälfte lagen die Gäste nach einem Tor von Felix Kemper noch mit 0:1 zurück, doch dann drehte die Sommer-Elf das Spiel. Durch ein Eigentor (Steffen Köhler) kamen die Grevener zum Ausgleich. In der Schlussphase machte Thomas Brüning den Testspielsieg dann mit seinen beiden Toren zum 2:1 und 3:1 dann klar. Trainer Andreas Sommer dürfte nach dem 6:2 zum Testspielauftakt gegen Westfalia Hopsten erneut durchaus zufrieden mit der Performance seiner Elf gewesen sein.

Im Rahmen des Vorbereitungsturniers trifft der Bezirksligist nun am 21. Juli auf den TuS Hiltrup.