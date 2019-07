Die Saerbecker Leichtathletin Edith Barkey landete am Wochenende den nächsten Altersklassen-Coup. Bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Leinefelde wurde sie deutsche Vizemeisterin in der W50 über 400 Meter, erreichte über 200 Meter Platz fünf und wurde in der 4x100-Meter-Staffel gar deutsche Meisterin.

Den Auftakt machte sie auf ihrer Paradedisziplin, als sie über 400 Meter die Silbermedaille gewinnen konnte. Nur die vier Jahre jüngere Konkurrenten aus Sindelfingen konnte sie mit dem hohen Anfangstempo nicht abschütteln. Den deutschen Vizemeistertitel in 68,18 Sekunden hatte Barkey sich hart erkämpft.

Über 200 Meter startete sie auf der Bahn fünf im schnellsten der drei Zeitendläufe. Auch hier überzeugte sie mit einer guten Zeit. In 29,69 Sekunden beendete sie ihr Rennen und gab sich mit einem fünften Platz in sehr starker Konkurrenz zufrieden.

Das berühmte I-tüpfelchen setzte Edith dann in der 4x100-Meter-Staffel der Startgemeinschaft Saerbeck-Siegen-Lippstadt. Zusammen mit Elfriede Dreisbach, Birgit Grisse und Heike Siebel war sie nicht zu schlagen. Im Ziel blieben die Uhren nach 58,14s für die neuen deutschen Meisterinnen in der Altersklasse W50 stehen. „Nach meiner langen Verletzungspause im Winter kam dieser Erfolg so überraschend“ freute sich die Athletin.