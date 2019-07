Mit sechs Talenten nahm die Kinder-Laufgruppe des SC Reckenfeld erstmalig am Steinfurter Altstadt-Abendlauf teil. Dabei erreichte Luan Selmani in seinem ersten Wettkampf im Schülerlauf über einen Kilometer in einer Zeit von 4:09 Minuten einen hervorragenden vierten Platz bei 35 gestarteten Kindern.

Im Schülerlauf über zwei Kilometer belegte Jonah Fischer in der Zeit von 8:06 Minuten den achten Platz, Finn Lenfort kam nur fünf Sekunden später mit einer Zeit von 8:11 MInuten als Elfter ins Ziel. Nele Fischer konnte den fünften Platz bei den Mädchen erzielen.

Zum Abschluss der Kinderläufe kamen die beiden jüngsten Starter Linus Lenfort und Arian Selmani im Bambini-Lauf über 500 Meter als Erst- und Zweitplatzierter in Steinfurt ins Ziel